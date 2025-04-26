«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Китая

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, победил «Шаньдун Тайшань» в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в городе Цзинань, завершилась со счетом 1:0. Гол на 78-й минуте забил Гао Тяньи.
Команда Слуцкого одержала четвертую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка. В следующем туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» 2 мая на выезде сыграет с «Чэнду Жунчэн» (20 очков), идущим на втором месте.
В прошлом сезоне команда под руководством Слуцкого завоевала Суперкубок Китая и заняла второе место в чемпионате страны.