«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Китая

Команда Слуцкого одержала четвертую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка. В следующем туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» 2 мая на выезде сыграет с «Чэнду Жунчэн» (20 очков), идущим на втором месте.