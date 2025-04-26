Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»

— Во время просмотра футбола бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты прям всей душой хочешь, чтобы твоя любимая команда забила. А если у нее получилось это сделать, у тебя еще больше эмоций и адреналина.
— Осталось совсем мало туров до завершения чемпионата, но ничего пока непонятно. Это добавляет нервозности или, наоборот, интереснее?
— Наоборот, интереснее. Даже если взять любой вид спорта, когда ты знаешь каких‑то лидеров, кто займет пьедестал, понимаешь исход, в этом меньше драйва, чем в ситуации, когда все будет решаться в последние минуты, — сказала Медведева.