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Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию — болельщица московского «Динамо».

Источник: Sports.Ru

— Во время просмотра футбола бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты прям всей душой хочешь, чтобы твоя любимая команда забила. А если у нее получилось это сделать, у тебя еще больше эмоций и адреналина.

— Осталось совсем мало туров до завершения чемпионата, но ничего пока непонятно. Это добавляет нервозности или, наоборот, интереснее?

— Наоборот, интереснее. Даже если взять любой вид спорта, когда ты знаешь каких‑то лидеров, кто займет пьедестал, понимаешь исход, в этом меньше драйва, чем в ситуации, когда все будет решаться в последние минуты, — сказала Медведева.