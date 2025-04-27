На какой машине ездил легендарный футболист СССР за границей. Его заставили взять очень странный авто

В конце 1980-х один из самых известных защитников киевского «Динамо» Сергей Балтача, как и многие советские футболисты того времени, решил попробовать силы за границей. В 1988 году он стал одним из первых представителей СССР в английском футболе: его пригласил клуб «Ипсвич Таун», который, по разным данным, заплатил за переход игрока от 200 до 500 тысяч фунтов — по тем временам это считалось весьма внушительной суммой.
Для новичка «Ипсвич» организовал хорошие условия: Балтаче выделили одну из самых больших зарплат в команде и предоставили бесплатное жилье. Кроме того, защитнику также подарили новенький автомобиль. Правда, машину выбрали, мягко говоря, странную — в Англии Сергей получил «Ладу», на которой был обязан ездить, согласно условиям контракта.
«Совинтерспорт, который занимался переходом советских спортсменов, поставил такое условие. Видимо, хотели продавать больше машин этой марки в Великобритании. Фактически это была рекламная акция», — вспоминал Балтача.
Защитник получил экспортную версию автомобиля «Лада Спутник» — Samara, разработанную ВАЗом в 1980-х. Она выпускалась с правым рулем для Британии, инжекторным двигателем, улучшенной шумоизоляцией и адаптированной электрикой.
В Европе машина позиционировалась как бюджетная альтернатива западным хэтчбекам. Несмотря на простой дизайн, она пользовалась спросом из-за низкой цены и неприхотливости. Хотя, конечно, также и обладала серьезными недостатками: автомобиль критиковали за плохое качество сборки, низкую надежность и аскетичный салон.
Впрочем, Балтача, как ни странно, на свой автомобиль не жаловался.
«Нареканий “Лада” у меня не вызывала — это был экспортный вариант, два года отъездил на ней в Англии, затем еще три года в Шотландии [когда перешел в “Сент-Джонстон”]», — говорил футболист.
Богдан Горбунов