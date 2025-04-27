На какой машине ездил легендарный футболист СССР за границей. Его заставили взять очень странный авто

В конце 1980-х один из самых известных защитников киевского «Динамо» Сергей Балтача, как и многие советские футболисты того времени, решил попробовать силы за границей. В 1988 году он стал одним из первых представителей СССР в английском футболе: его пригласил клуб «Ипсвич Таун», который, по разным данным, заплатил за переход игрока от 200 до 500 тысяч фунтов — по тем временам это считалось весьма внушительной суммой.