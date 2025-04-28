Невилл о самом успешном клубе Англии на фоне 20-го чемпионства «Ливерпуля»: «Спор на время закрыт — пока “МЮ” снова не станет успешным. Отрезвляющий день»

«Нужно уважать команду, которая выиграла титул. “Ливерпуль” был лучшей командой. Это одна из величайших тренерских работ, которые мы видели: прийти, не получить игроков, но все равно добиться такого. Нужно отдать должное Слоту. Но это отрезвляющий день.
[20 чемпионств «Ливерпуля»] — огромное достижение. Тренеры «Ливерпуля» и «МЮ» всегда говорят о том, что чемпионат — это самое важное.
Можно было спорить о том, что «Манчестер Юнайтед» — самый успешный клуб, когда у него было 20 титулов. Очевидно, что у «Ливерпуля» больше еврокубков. Больно говорить об этом, но спор [о самом успешном клубе Англии] на время закрыт — пока «Юнайтед» снова не станет успешным и не начет брать титулы в АПЛ.
Это должно вызвать настоящий шок на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» будет самым успешным клубом, и это должно вызывать душевную боль. Потребовалось много усилий, чтобы опередить «Ливерпуль», и теперь этому конец«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” перед матчем “Ливерпуля” и “Тоттенхэма” (5:1).
20 чемпионств — «Ливерпуль» сравнялся с «МЮ». Кто лучше за всю историю?