Невилл о самом успешном клубе Англии на фоне 20-го чемпионства «Ливерпуля»: «Спор на время закрыт — пока “МЮ” снова не станет успешным. Отрезвляющий день»

Можно было спорить о том, что «Манчестер Юнайтед» — самый успешный клуб, когда у него было 20 титулов. Очевидно, что у «Ливерпуля» больше еврокубков. Больно говорить об этом, но спор [о самом успешном клубе Англии] на время закрыт — пока «Юнайтед» снова не станет успешным и не начет брать титулы в АПЛ.