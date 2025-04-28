Юшин сделал дубль против «Алании» — это его первые голы за «Торпедо». Второй забил издали обводящим ударом

Команды встречались в 30-м туре Мелбет Первой лиги. Александр Юшин вывел «Торпедо» вперед на 35-й минуте, на 50-й Марио Чурич удвоил преимущество москвичей с пенальти, на 52-й Юшин сделал дубль дальним ударом, на 68-й Ейсон Гусман забил четвертый мяч гостей. «Алания» отыграла два мяча в концовке: на 80-й минуте отличился Сармат Огоев, на 87-й — Тарас Гаглоев.
Юшин забил первые голы в составе «Торпедо»: нападающий перешел в январе из «Родины» и провел за московский клуб семь матчей в Первой лиге.
«Торпедо» идет 2-м в Первой лиге после 30 туров. В следующем матче команда Олега Кононова 3 мая сыграет в гостях с «Балтикой».