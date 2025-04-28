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Салах набрал 300 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе. Это 1-й случай в истории турнира

Победа позволила команде Арне Слота стать чемпионом.

Мохамед Салах забил на 63-й минуте, всего за игру у полузащитника 8 очков, его выбрали 58,74% игроков.

После матча с «Тоттенхэмом» у полузащитника «Ливерпуля» 301 фэнтези-очко — это на 92 больше, чем у идущего вторым Бриана Мбемо из «Брентфорда».

Салах стал первым в истории фэнтези-турнира АПЛ на Спортсе, кому удалось набрать 300+ очков за сезон. Предыдущий рекорд (274) также принадлежал Салаху, полузащитник «Ливерпуля» побил его в 29-м туре, тогда он набрал 13 очков в игре с «Саутгемптоном».

В текущем сезоне АПЛ у Салаха 28+18 в 34 матчах, он — лучший бомбардир и ассистент турнира.

? Моя команда в фэнтези АПЛ.