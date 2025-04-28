Салах набрал 300 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе. Это 1-й случай в истории турнира

Салах стал первым в истории фэнтези-турнира АПЛ на Спортсе, кому удалось набрать 300+ очков за сезон. Предыдущий рекорд (274) также принадлежал Салаху, полузащитник «Ливерпуля» побил его в 29-м туре, тогда он набрал 13 очков в игре с «Саутгемптоном».