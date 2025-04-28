«Арсенал» выиграет АПЛ с 10-очковым отрывом, если подпишет Исака«. Мерсон cчитает “канониров” лучшей новой командой для форварда “Ньюкасла”

«Ньюкасл» может попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, и он уже ощутил вкус трофеев. Давайте не забывать, что это большой клуб, в случае попадания в ЛЧ он будет привлекательным вариантом для любого игрока.
Думаю, Исак точно хочет играть в ЛЧ в следующем сезоне, и это может сыграть ключевую роль. «Арсенал» же кажется лучшим вариантом на тот случай, если он решит покинуть «Ньюкасл».
Если «канониры» его подпишут, то выиграют чемпионат с 10-очковым отрывом!" — отметил бывший форвард сборной Англии.