Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лапочкин о падении Калинина в штрафной «Рубина»: «Игрок “Факела” первым сыграл в мяч, и Кабутов врезался в него. Это пенальти, по моему мнению»

«Факел» уступил в Казани (1:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

На 15-й минуте Игорь Калинин упал в штрафной «Рубина» после столкновения с Дмитрием Кабутовым. Арбитр Роман Сафьян не поставил пенальти после этого эпизода. Видеоассистент позвал главного судью изучить повтор эпизода, однако монитор не работал. В трансляцию попал титр с надписью «ВАР работает с ограничениями».

"Сложный эпизод. Тут важно понять, кто первый сыграл, — Калинин или Кабутов.

Я много раз посмотрел, честно, не могу утверждать на 100%, но мое личное мнение такое: кажется, что первым в мяч сыграл Калинин, и дальше Кабутов врезается в игрока «Факела». Это пенальти", — сказал экс-арбитр ФИФА.

«Это не пенальти? Где был ВАР?» «Факел» о столкновении Калинина и Кабутова в штрафной «Рубина».