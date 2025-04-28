Лапочкин о падении Калинина в штрафной «Рубина»: «Игрок “Факела” первым сыграл в мяч, и Кабутов врезался в него. Это пенальти, по моему мнению»

На 15-й минуте Игорь Калинин упал в штрафной «Рубина» после столкновения с Дмитрием Кабутовым. Арбитр Роман Сафьян не поставил пенальти после этого эпизода. Видеоассистент позвал главного судью изучить повтор эпизода, однако монитор не работал. В трансляцию попал титр с надписью «ВАР работает с ограничениями».
"Сложный эпизод. Тут важно понять, кто первый сыграл, — Калинин или Кабутов.
Я много раз посмотрел, честно, не могу утверждать на 100%, но мое личное мнение такое: кажется, что первым в мяч сыграл Калинин, и дальше Кабутов врезается в игрока «Факела». Это пенальти", — сказал экс-арбитр ФИФА.
«Это не пенальти? Где был ВАР?» «Факел» о столкновении Калинина и Кабутова в штрафной «Рубина».