У Мактоминея 14 очков за 2 гола «Торино». Полузащитник «Наполи» забил в 3-м туре подряд

Мактоминей забил в 3-м туре подряд, до этого у него был гол «Монце» и дубль «Эмполи». Он — лучший в «Наполи» по фэнтези-очкам (158). В чемпионате у Мактоминея 11+2 в 30 матчах.
? Моя команда в Серии А.
Оба гола в 1-м тайме забил Скотт Мактоминей. Всего за матч у полузащитника 14 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали 19,06% игроков.
Мактоминей забил в 3-м туре подряд, до этого у него был гол «Монце» и дубль «Эмполи». Он — лучший в «Наполи» по фэнтези-очкам (158). В чемпионате у Мактоминея 11+2 в 30 матчах.
? Моя команда в Серии А.