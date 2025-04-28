Хаманн призвал временно не вызывать Рюдигера в сборную Германии из-за поведения в финале Кубка Испании: «DFB должен отстранить Антонио. У него не первый раз проблемы с самообладанием»

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.
"Думаю, что Немецкий футбольный союз (DFB) должен отстранить его. Я бы не приглашал его в сборную на финальный турнир Лиги наций, не вызвал бы его на эти два матча.
Это не первый раз, когда у Рюдигера возникают проблемы с самообладанием. А Юлиан Нагельсманн не устает подчеркивать, как важно передавать ценности и брать на себя ответственность", — заявил бывший полузащитник сборной Германии.
Рюдигер назвал судью «сукиным сыном» и «уродом» в конце матча с «Барсой».