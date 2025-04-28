Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Смородская: «Галактионов — хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба. “Локомотив” проваливает весну, до конца сезона ничего не изменится»

«Локомотив» проваливает весну и, к сожалению, до конца сезона ничего не изменится. Почему? Потому что не видно интересантов в этом, не видно тех, кто действительно волнуется за результаты команды. Слава богу, что хотя бы пару игр выиграли, иначе все было бы намного хуже.

Источник: Спортс"

Я давно считаю, что Галактионов — хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба«, — заявила бывший президент “Локомотива”.

«Локомотив» выиграл 2 из 11 последних матчей в РПЛ. Команда Галактионова идет 6-й.