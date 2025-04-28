Ольга Смородская: «Галактионов — хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба. “Локомотив” проваливает весну, до конца сезона ничего не изменится»

«Локомотив» проваливает весну и, к сожалению, до конца сезона ничего не изменится. Почему? Потому что не видно интересантов в этом, не видно тех, кто действительно волнуется за результаты команды. Слава богу, что хотя бы пару игр выиграли, иначе все было бы намного хуже.