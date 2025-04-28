Осинькин о 2:0: «Крылья» были готовы, что будет тяжелый матч. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой, но затем перестроились"

— Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательнее просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились. Не только команда прогрессировала, но и отдельные футболисты.