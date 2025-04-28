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Осинькин о 2:0: «Крылья» были готовы, что будет тяжелый матч. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой, но затем перестроились"

— Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательнее просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились.

Источник: Sports

— Мы были готов к тому, что будет тяжелый матч. Внимательнее просмотрели все последние матчи соперника и понимали, почему команда набрала девять очков в последних играх. Осенью «Оренбург» был самой слабой командой в РПЛ, но затем перестроились. Не только команда прогрессировала, но и отдельные футболисты.

— У «Крыльев» сейчас 30 очков, можно уже как‑то выдохнуть?

— Пять лет назад, когда мы приходили, «Крылья» вылетели напрямую с 31 очком. Мы понимаем, что нас уже точно не ждет вылет напрямую, но нельзя расслабляться, чтобы избежать стыковых матчей, так называемой лотереи. У нас впереди сложные матчи, нам нужны очки, — сказал тренер «Крыльев Советов».