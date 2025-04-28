Кержаков о «Спартаке»: «Стабильности по весне нет. Команда не прошла подготовку зимой так, как бы хотелось. Иностранные тренеры впервые сталкиваются с большим межсезоньем»

У «Спартака» в этом сезоне чуть похуже, чем у других команд. Соперники не дремлют. Кто-то, как махачкалинское «Динамо», берет напором. ЦСКА, например, переигрывает. Стабильности по весне, к сожалению, для «Спартака» нет. Но это футбол", — сказал бывший форвард сборной России.