Но у меня вопрос судейский: арбитр в статике это не видит, как такое может быть на уровне Премьер‑лиги? Судья обязан видеть такие моменты, и ВАР не для этого придумали. Но ВАР классно в этой ситуации сработал, судья показал желтую, они его подозвали, в итоге он изменил решение на красную", — сказал бывший арбитр ФИФА.
Лапочкин об удалении Моцпана: «Чудовищный наступ шипам — судья обязан видеть такие моменты. ВАР классно сработал»
"Действительно, как сказал Шалимов, это подстава. В центре поля игрок идет к своим воротам, а ты берешь и чудовищным образом наступаешь на ногу, высоко и шипами.