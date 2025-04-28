Лапочкин об удалении Моцпана: «Чудовищный наступ шипам — судья обязан видеть такие моменты. ВАР классно сработал»

Но у меня вопрос судейский: арбитр в статике это не видит, как такое может быть на уровне Премьер‑лиги? Судья обязан видеть такие моменты, и ВАР не для этого придумали. Но ВАР классно в этой ситуации сработал, судья показал желтую, они его подозвали, в итоге он изменил решение на красную", — сказал бывший арбитр ФИФА.