— Главный итог дерби: «Спартак» на 80% выбыл из чемпионской гонки. Что касается самой игры, то она больше ничейная, чем победная одной из команд, потому что в первом тайме особо стопроцентных моментов не было у двух команд. Преимущество было как у «Спартака», так и у ЦСКА, и ничего не предвещало гола в первые 45 минут, но случился угловой, который привел к голу в ворота «Спартака».