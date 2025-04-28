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«Спартак» на 80% выбыл из чемпионской гонки. В эпизоде с Маркиньосом нужно было назначить пенальти". Кечинов о дерби с ЦСКА

В субботу красно-белые уступили ЦСКА (1:2) и после 26 туров занимают в таблице 4-е место.

Источник: Sports

— Главный итог дерби: «Спартак» на 80% выбыл из чемпионской гонки. Что касается самой игры, то она больше ничейная, чем победная одной из команд, потому что в первом тайме особо стопроцентных моментов не было у двух команд. Преимущество было как у «Спартака», так и у ЦСКА, и ничего не предвещало гола в первые 45 минут, но случился угловой, который привел к голу в ворота «Спартака».

Во втором же тайме ситуация мало изменилась, у армейцев были хорошие моменты, какую‑то остроту создавали красно‑белые, но ошибка нашего опытного полузащитника Зобнина привела к тому, что ЦСКА вырвал победу.

— Не кажется ли вам, что Зобнин дрогнул, когда на него так начали оказывать давление?

— Нет, он просто принял неправильное решение. Он опытный игрок, просто ошибся.

— Что скажете относительно судейства?

— На мой взгляд в первом эпизоде с Маркиньосом нужно было назначить пенальти — он опережал своего визави и был толчок со стороны футболиста ЦСКА, плюс бедром заплел ноги спартаковцу. А второй пенальти чистейший, — сказал экс-игрок «Спартака».