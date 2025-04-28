Рахимов о 2 ассистах 38-летнего Иванова в игре с «Факелом»: «Всегда знали, что у Олега высокий уровень интеллекта. Техническое исполнение — на высочайшем уровне»

— Нам не хватало профильного центрального нападающего, который может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече.
— По травме Рожкова что‑то известно?
— Пока не знаю. Надеюсь, что ничего серьезного.
— Что говорили команде в перерыве?
— Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс.
Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться.
— Два гола Безрукова с передач Иванова.
— Мы всегда знали, что у Иванова очень высокий уровень интеллекта. Техническое исполнение элементов на высочайшем уровне, — сказал тренер «Рубина».