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Рахимов о 2 ассистах 38-летнего Иванова в игре с «Факелом»: «Всегда знали, что у Олега высокий уровень интеллекта. Техническое исполнение — на высочайшем уровне»

38-летний хавбек «Рубина» отличился в матче Мир РПЛ с «Факелом» (2:1).

Источник: Спортс"

— Нам не хватало профильного центрального нападающего, который может цепляться за мячи впереди. Нам не хватало Даку в этой встрече.

— По травме Рожкова что‑то известно?

— Пока не знаю. Надеюсь, что ничего серьезного.

— Что говорили команде в перерыве?

— Мы понимали, что нам нужно быть внимательнее. Нельзя играть только в атаку. Нужно контролировать моменты и не давать сопернику получить шанс.

Также не понравилось, что медленно двигали мяч. Отсюда соперник успевал перестраиваться.

— Два гола Безрукова с передач Иванова.

— Мы всегда знали, что у Иванова очень высокий уровень интеллекта. Техническое исполнение элементов на высочайшем уровне, — сказал тренер «Рубина».