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Гайич о шансах ЦСКА на чемпионство: «Отрыв у “Краснодара” большой, но случиться может что угодно. Главное — выиграть 4 матча»

В субботу армейцы обыграли «Спартак» (2:1) и после 26 туров занимают в таблице 3-е место.

Источник: Спортс"

«Очень рады одержать такую победу, тем более для меня это первая победа в дерби над “Спартаком” за три сезона игры в ЦСКА.

За счет чего в этот раз удалось выиграть? За счет того, что больше забили. Если серьезно, то мы всегда хотим выиграть дерби, но не всегда получается. Причем иногда не получается в играх, где мы гораздо лучше «Спартака».

Например, в прошлом сезоне, когда я забил два гола, мы пропустили в конце на 97-й минуте от Медины и сыграли вничью (2:2). Здорово, что теперь удалось в конце, наоборот, забить после пропущенного с пенальти гола. Где-то удача была на нашей стороне, но в целом считаю, что мы хорошо играли и заслужили победу.

Верим ли, что можем побороться за чемпионство? Не знаю, нам сейчас главное — выиграть оставшиеся четыре матча в чемпионате, а там посмотрим, на каком месте закончим сезон. Отрыв у «Краснодара», конечно, большой, но случиться может все что угодно — за это мы и любим футбол", — сказал защитник ЦСКА.