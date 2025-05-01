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«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» — победа и две ничьих со счетом 3:3

Команды Симоне Индзаги и Ханси Флика сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов — 3:3.

В последний раз «блауграна» обыгрывала «нерадзурри» в 2019 году — 2:1. В 2022-м они встречались дважды на групповом этапе ЛЧ: сперва «Интер» победил 1:0, затем была ничья со счетом 3:3.

Следующий матч «Барселоны» и «Интера» состоится 6 мая.