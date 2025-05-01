Рафинья о 3:3 с «Интером»: «Барса» вновь много пропустила дома, могли добиться лучшего результата. Дальше может произойти что угодно, наш долг — выйти победителями"

«Мы могли добиться лучшего результата. Мы снова пропустили много голов дома. Стоит также отдать должное “Интеру”. Важно, что мы получили результат, при котором дальше может случиться все, что угодно.
[При счете 0:2] мы сохраняли спокойствие и играли в свою игру, чтобы отыграться.
Может быть, мы рисковали. Мы стремились к положительному исходу. Наш долг — выйти победителями. Не самый плохой результат".
О Ламине Ямале.
«Все мы знаем, какими качествами он обладает и как он помогает нам», — сказал вингер «Барселоны» в интервью Movistar.