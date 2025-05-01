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Рафинья о 3:3 с «Интером»: «Барса» вновь много пропустила дома, могли добиться лучшего результата. Дальше может произойти что угодно, наш долг — выйти победителями"

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:3.
Источник: Спортс"

«Мы могли добиться лучшего результата. Мы снова пропустили много голов дома. Стоит также отдать должное “Интеру”. Важно, что мы получили результат, при котором дальше может случиться все, что угодно.

[При счете 0:2] мы сохраняли спокойствие и играли в свою игру, чтобы отыграться.

Может быть, мы рисковали. Мы стремились к положительному исходу. Наш долг — выйти победителями. Не самый плохой результат".

О Ламине Ямале.

«Все мы знаем, какими качествами он обладает и как он помогает нам», — сказал вингер «Барселоны» в интервью Movistar.