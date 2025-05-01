Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семак про обращение к депутатам насчет Fan ID: «Признавать ошибки никто не хочет. Главная проблема — не видно, как работает система, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать не нам»

— Нет ли у вас желания обратиться к депутатам Госдумы, чтобы они все-таки признали свою ошибку с принятием закона о Fan ID?

Источник: Спортс"

— Признавать ошибки никто не хочет. Я думаю, что главная проблема в том, что не видно, как работает система. Да, были случаи, которые просматривались, и в этих случаях и должен был Fan ID помогать, когда ответственность не общая, а персональная. Именно тех людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда это работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности.

Но решать, к сожалению, не нам. Конечно, и болельщикам, и нам лично нужно объяснить, в каких случаях он работает. Это главный вопрос, который всех беспокоит, — сказал главный тренер «Зенита».