Семак про обращение к депутатам насчет Fan ID: «Признавать ошибки никто не хочет. Главная проблема — не видно, как работает система, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать не нам»

— Признавать ошибки никто не хочет. Я думаю, что главная проблема в том, что не видно, как работает система. Да, были случаи, которые просматривались, и в этих случаях и должен был Fan ID помогать, когда ответственность не общая, а персональная. Именно тех людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда это работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности.