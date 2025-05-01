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Думфрис о 3:3 с «Барсой»: «После трех поражений показали настоящий “Интер”. Мы играли с сердцем, и я горжусь этим. Результат неплохой, но я хотел победить»

Защитник Интера сделал дубль и отдал голевой пас в 1-м матче финала Лиги чемпионов.
Источник: Спортс"

«Мы провели хороший матч. После трех поражений показали настоящий “Интер”. Мы играли с сердцем, и я горжусь этим. Результат неплохой — конечно, я хотел победить, но думаю, это был хороший матч.

Еще ничего не решено, посмотрим, что будет на «Сан-Сиро». Я доволен — у меня была серьезная травма, но теперь я вернулся. Сейчас смотрим вперед и всегда — «Вперед, “Интер”! Проход дальше? Все возможно, мы сильны и должны доказывать это в каждом матче», — сказал защитник «Интера».

Ответный мачт пройдет 6 мая в Милане.