Индзаги про 3:3 с «Барселоной»: «Отличная игра “Интера” против лучшей команды мира. Ямаль — такой игрок, каких я не видел лет 9, он создавал нам большие проблемы»

Ямаль — такой игрок, каких я не видел лет 8 или 9, и мы старались исправить некоторые детали. Он создавал нам большие проблемы, нам приходилось использовать двойную опеку всякий раз, но этого не хватало. Опекая его втроем, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры тоже снизилась, ведь «Барселона» тоже много играла в этом сезоне. Получился очень хороший второй тайм.