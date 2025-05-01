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Индзаги про 3:3 с «Барселоной»: «Отличная игра “Интера” против лучшей команды мира. Ямаль — такой игрок, каких я не видел лет 9, он создавал нам большие проблемы»

Мы провели отличную игру. Мы вели со счетом 2:0, и я до сих пор не понимаю, почему был отменен гол [Мхитаряна], на этот счет есть сожаление. Но мы знаем, что отлично сыграли против лучшей, по моему мнению, команды мира.
Источник: Спортс"

К сожалению, такие ситуации [как с голом Мхитаряна] способны оказывать решающее влияние. Но от этого мое отношение к парням и их игре никак не меняется, они были великолепны.

Ямаль — такой игрок, каких я не видел лет 8 или 9, и мы старались исправить некоторые детали. Он создавал нам большие проблемы, нам приходилось использовать двойную опеку всякий раз, но этого не хватало. Опекая его втроем, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры тоже снизилась, ведь «Барселона» тоже много играла в этом сезоне. Получился очень хороший второй тайм.

Мы все знаем «Барселону», она использует высокую линию обороны, и эта тактика уже принесла ей два трофея и шансы взять еще два. Она рискует, но это работает, поэтому она и забила уже 50 голов [в ЛЧ] «, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Amazon Prime.

«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» — победа и две ничьих со счетом 3:3.