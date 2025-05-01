Зоммер о 3:3 с «Барсой»: «Хороший результат, знали, что придется много обороняться. Ямаль действительно классный футболист, первый гол был очень красивым»

Мы играли на выезде, в Барселоне, знали, что будет сложно, что нам придется много работать и хорошо обороняться. Очень хорошо, что мы забили три гола и не так уж плохо оборонялись. Но «Барса» всегда создает моменты. Это хороший результат.
Ламин [Ямаль] — отличный игрок. Он всегда стремится идти в центр, обыгрывать… Мы старались защищаться как можно лучше. Первый гол был очень красивым — он действительно классный футболист. Мы готовились к матчу против них и сделаем это снова к ответной игре«, — сказал вратарь “Интера”.
Ответный матч ½ финала Лиги чемпионов пройдет 6 мая в Милане.