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Семак о том, почему Соболев не играл с ЦСКА: «Связано с тактическими соображениями. Нужен был форвард, который хорошо двигается и прессингует — Лусиано подходил больше»

«Зенит» обыграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0). Ответная игра пройдет 14 мая.

Источник: Спортс"

— Александр Соболев, находясь в заявке команды на матч, впервые не вышел на поле за эту весну. С чем это связано — тактические соображения или он плохо себя чувствует?

— Нет, он хорошо себя чувствует. Это связано с тактическими соображениями. Нам сегодня нужен был нападающий, который хорошо двигается и много прессингует, и по этому критерию Лусиано подходил больше.

У нас есть следующий матч, думаю, что вполне возможно, Саша будет играть в следующей встрече. И эта игра важна, и следующая важна. Посмотрим, кто как будет готовиться и кто в каком состоянии — для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме, — сказал главный тренер «Зенита».