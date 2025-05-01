Семак о том, почему Соболев не играл с ЦСКА: «Связано с тактическими соображениями. Нужен был форвард, который хорошо двигается и прессингует — Лусиано подходил больше»

У нас есть следующий матч, думаю, что вполне возможно, Саша будет играть в следующей встрече. И эта игра важна, и следующая важна. Посмотрим, кто как будет готовиться и кто в каком состоянии — для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме, — сказал главный тренер «Зенита».