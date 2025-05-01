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Ферран о 3:3 с «Интером»: «Барса» вышла сонной, дважды пропустила со стандартов — нужно учиться на этих ошибках. В Милане будет финал"

В первой игре ½ финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью (3:3).

Источник: Спортс"

"Мы вышли на игру сонными и дорого заплатили за это. Мы уступали 0:2, но команда прекрасно отреагировала. Мы перевернули игру, это было очень сложно. Мы должны учиться на этих ошибках, чтобы не допустить этого в ответном матче.

В конце концов, исход полуфинала Лиги чемпионов могут решить стандарты. Сегодня мы пропустили два таких гола. Посмотрим, как мы можем это исправить.

Мы знаем Ламина [Ямаля] и не удивлены [его игрой]. Было заметно, что сегодня он был мотивирован. Он определяющий игрок.

В Милане будет финал. Мы должны показать силу, выдержать интенсивность и сыграть так, как мы хотим«, — сказал вингер “Барселоны”.