Ферран о 3:3 с «Интером»: «Барса» вышла сонной, дважды пропустила со стандартов — нужно учиться на этих ошибках. В Милане будет финал"

"Мы вышли на игру сонными и дорого заплатили за это. Мы уступали 0:2, но команда прекрасно отреагировала. Мы перевернули игру, это было очень сложно. Мы должны учиться на этих ошибках, чтобы не допустить этого в ответном матче.