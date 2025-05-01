Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК

Напомним, «Аль-Наср» на своём поле уступил японскому «Кавасаки Фронтале» со счётом 2:3. Криштиану в этой встрече не забил.
«Иногда мечта должна подождать. Горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле. Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас всё», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.
Таким образом, «Аль-Наср» покинул турнир. Финальный матч Лиги чемпионов АФК состоится в субботу, 3 мая. «Кавасаки Фронтале» встретится с «Аль-Ахли».