Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК

«Иногда мечта должна подождать. Горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле. Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас всё», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.