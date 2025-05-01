16 очков Думфриса — лучший результат полуфиналов ЛЧ. У Торреса, Дембеле и Ямаля по 8

Защитник «Интера» сделал ассист и забил 2 гола в игре с «Барселоной» (3:3). Всего за матч у него 16 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы, +3 за ассист, −1 за пропущенные голы). Его выбрали 4,43% игроков.
По 8 очков набрали сразу 3 футболиста:
— полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес (+3 за полный матч, +5 за гол), его выбрали 10,53% игроков;
— полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле (+2 за игру, +5 за гол, +1 за сухой матч), его выбрали 64,57% игроков;
— полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (+3 за полный матч, +5 за гол). Он есть в 34,12% команд.
? Моя команда в Лиге чемпионов.