16 очков Думфриса — лучший результат полуфиналов ЛЧ. У Торреса, Дембеле и Ямаля по 8

Защитник «Интера» сделал ассист и забил 2 гола в игре с «Барселоной» (3:3). Всего за матч у него 16 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы, +3 за ассист, −1 за пропущенные голы). Его выбрали 4,43% игроков.