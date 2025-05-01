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Месси и Роналду одновременно вылетели из крупнейших клубных турниров своих регионов на стадии полуфинала

В США завершился ответный матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Интер Майами» проиграл на своем поле «Ванкуверу» со счетом 1:3 и вылетел из турнира (первая игра — 0:2).

Источник: Sport24

Звездный нападающий американского клуба Лионель Месси не отметился результативными действиями, проведя на поле весь матч.

Примечателен тот факт, что извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду в среду также вылетел из крупнейшего клубного турнира Азии на стадии полуфинала.

В азиатской Лиге чемпионов «Аль-Наср» Роналду уступил японскому «Кавасаки» со счетом 2:3.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ и азиатская Лига чемпионов являются аналогами европейской Лиги чемпионов в своих регионах. В азиатской есть отличие — плей-офф играется в формате одного матча.