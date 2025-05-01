Месси и Роналду одновременно вылетели из крупнейших клубных турниров своих регионов на стадии полуфинала

Звездный нападающий американского клуба Лионель Месси не отметился результативными действиями, проведя на поле весь матч.
Примечателен тот факт, что извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду в среду также вылетел из крупнейшего клубного турнира Азии на стадии полуфинала.
В азиатской Лиге чемпионов «Аль-Наср» Роналду уступил японскому «Кавасаки» со счетом 2:3.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ и азиатская Лига чемпионов являются аналогами европейской Лиги чемпионов в своих регионах. В азиатской есть отличие — плей-офф играется в формате одного матча.