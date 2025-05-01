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Ямаль о 3:3 с «Интером»: «Барселона» отдаст все силы в ответном матче. Мы пройдем дальше, думаю"

Команды сыграли 3:3 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Мы думали, что сможем выиграть матч, но теперь нужно сосредоточиться на ответной игре и победе в гостях.

Я всегда стараюсь отдать все силы команде. Отдаю всего себя. Все прошло хорошо.

Я хотел большего, хотел выиграть. Мы отдадим все силы в ответном матче, и я думаю, что мы пройдем дальше.

Я всегда думаю о победе — это самое главное. Поэтому я немного расстроился. Но я уже думаю об ответном матче«, — сказал вингер “Барселоны” Ламин Ямаль.

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