Каррагер о Ямале: «Все равно что наблюдать за Месси в лучшие годы. У Ламина есть нечто большее, чем у Мбаппе, а Холанд вряд ли когда-то с ним сравнится»

"Это все равно что наблюдать за Месси в период его расцвета. Когда он получал мяч, вся игра останавливалась, потому что все ждали, что он сделает.
Мы всегда думали, что Мбаппе и Холанд будут следующими двумя [лучшими игроками мира после Месси и Роналду]. Не думаю, что Холанд когда-нибудь с ним сравнится — он просто отличный бомбардир.
Глядя на то, как сыграл Ямаль, я не скажу, что сейчас он лучше Мбаппе, но у него есть нечто большее. Он будет активнее включаться в игру«, — сказал бывший игрок “Ливерпуля” в интервью CBS Sports.
«Mamma Mia». Матч «Барсы» и «Интера» в обложках испанских и итальянских газет.