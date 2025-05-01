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Каррагер о Ямале: «Все равно что наблюдать за Месси в лучшие годы. У Ламина есть нечто большее, чем у Мбаппе, а Холанд вряд ли когда-то с ним сравнится»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» (3:3) 17-летний вингер каталонцев забил гол на 24-й минуте игры.

Источник: Спортс"

"Это все равно что наблюдать за Месси в период его расцвета. Когда он получал мяч, вся игра останавливалась, потому что все ждали, что он сделает.

Мы всегда думали, что Мбаппе и Холанд будут следующими двумя [лучшими игроками мира после Месси и Роналду]. Не думаю, что Холанд когда-нибудь с ним сравнится — он просто отличный бомбардир.

Глядя на то, как сыграл Ямаль, я не скажу, что сейчас он лучше Мбаппе, но у него есть нечто большее. Он будет активнее включаться в игру«, — сказал бывший игрок “Ливерпуля” в интервью CBS Sports.

«Mamma Mia». Матч «Барсы» и «Интера» в обложках испанских и итальянских газет.