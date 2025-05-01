В Англии запретили трансгендерам участвовать в женских футбольных турнирах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) запретила спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации, сообщается на официальном сайте FA.
Изменения последовали за постановлением Верховного суда Великобритании о том, что женщина определяется биологическим полом. Запрет вступит в силу со следующего сезона.
«Мы изменим нашу политику. Трансгендеры больше не смогут играть в женском футболе в Англии. Эта политика будет реализована с 1 июня 2025 года», — отмечено в сообщении.
В настоящий момент в любительском футболе Англии насчитывается около 20 трансгендеров, при этом в профессиональном футболе страны их нет.