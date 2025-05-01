Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии

Позднее в сети завирусился видеоролик, на котором Роналду запечатлен в центральном круге по окончании матча. Оставшись в одиночестве, португалец активно жестикулировал руками, пожимал плечами, вероятно, разговаривая сам с собой. Кроме того, в какой-то момент он поднял ногу, а также положил руки на бедра и посмотрел в небо.