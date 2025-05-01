Хабиб хочет, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов: «Если быть честным, то надеюсь, что они победят. Аль-Хелайфи заслужил этот трофей»

«ПСЖ» последние 15 лет ставит на европейскую карту французский футбол. Мое мнение — в этом году им по зубам выиграть Лигу чемпионов. Если быть честным, то очень сильно хочу, чтобы они победили. Желаю им, чтобы они сделали это.