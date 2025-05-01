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Хабиб хочет, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов: «Если быть честным, то надеюсь, что они победят. Аль-Хелайфи заслужил этот трофей»

«Марсель» или «ПСЖ»? Я за парижан. В клубе работает много моих друзей, в том числе владелец (Нассер Аль-Хелайфи — примечание Спортс«“).

Источник: Спортс"

«ПСЖ» последние 15 лет ставит на европейскую карту французский футбол. Мое мнение — в этом году им по зубам выиграть Лигу чемпионов. Если быть честным, то очень сильно хочу, чтобы они победили. Желаю им, чтобы они сделали это.

Нассер Аль-Хелайфи заслужил этот трофей. В команду вложено много средств, эмоций и времени", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Хабиб не раз утверждал, что болеет за мадридский «Реал».

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:0. Ответный матч в Париже состоится 7 мая.

Махачев о поражении «Реала» от «Арсенала»: «Им нужен был молодой Роналду».

Хабиб снова летел у аварийного выхода: «Почему они постоянно сажают меня на это место?».