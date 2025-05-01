«Дзюба — целеустремленный. Захотел больше подтягиваться — купил турник, выполнял программу в отпуске. Теперь подтягивается больше 12 раз». Тренер по физподготовке «Акрона» об Артеме

— Во-первых, генетическая одаренность — по антропометрии он такой русский богатырь. Отличные данные.
Во-вторых, профессионал. В его статусе он может подойти в зале: «Зачем мне это делать? Ты сам сколько забил?». Он же прислушивается, уточняет.
Понятно, у него есть ряд ограничений. Программа Дзюбы в зале отличается от командной и направлена на его слабые места, болячки. Он носом не крутит, все выполняет.
И я бы отметил еще одно качество.
— Какое?
— Артем — целеустремленный. Любит ставить цели и достигать их. Если чем-то загорается, готов пожертвовать всем.
Простой пример. Он как-то подошел и сказал: «Хочу научиться подтягиваться — прям много раз». В «Акроне» потягиваются на постоянной основе — некоторые даже с жилетами в 20 кг.
У Дзюбы большой рост, вес под 100 кг. Попробуй такой объем мышц поднять, если раньше не занимался регулярно. На момент прихода в «Акрон» Артем мало подтягивался.
Мы составили программу. Дзюба купил в квартиру турник, в отпуске дополнительно занимался — отжимался на брусьях, подтягивался. Сейчас его показатель — более 12 раз. Хочется, чтобы все так стремились к своим целям, — рассказал тренер по физподготовке «Акрона» Сергей Шергин в интервью Спортс«».