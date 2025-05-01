«Дзюба — целеустремленный. Захотел больше подтягиваться — купил турник, выполнял программу в отпуске. Теперь подтягивается больше 12 раз». Тренер по физподготовке «Акрона» об Артеме

Мы составили программу. Дзюба купил в квартиру турник, в отпуске дополнительно занимался — отжимался на брусьях, подтягивался. Сейчас его показатель — более 12 раз. Хочется, чтобы все так стремились к своим целям, — рассказал тренер по физподготовке «Акрона» Сергей Шергин в интервью Спортс«».