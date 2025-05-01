Ротен о Ямале: «Мы должны сравнивать его с Месси — лучшим игроком в мире и, возможно, лучшим в истории. Они гении»

«Это новый Месси? Он на верном пути. Все футбольные фанаты говорят, что его вчерашняя игра [против “Интера” в Лиге чемпионов] была потрясающей по нескольким параметрам: энергия, концентрация, техничность, движения… У него было все. Он из тех игроков, которые стараются что-то придумать, но при этом редко теряют мяч. Он играл ключевую роль и задал тон матчу. Я говорю ему “браво”, он поразил меня.