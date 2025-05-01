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Ротен о Ямале: «Мы должны сравнивать его с Месси — лучшим игроком в мире и, возможно, лучшим в истории. Они гении»

«Это новый Месси? Он на верном пути. Все футбольные фанаты говорят, что его вчерашняя игра [против “Интера” в Лиге чемпионов] была потрясающей по нескольким параметрам: энергия, концентрация, техничность, движения.

Источник: Спортс"

«Это новый Месси? Он на верном пути. Все футбольные фанаты говорят, что его вчерашняя игра [против “Интера” в Лиге чемпионов] была потрясающей по нескольким параметрам: энергия, концентрация, техничность, движения… У него было все. Он из тех игроков, которые стараются что-то придумать, но при этом редко теряют мяч. Он играл ключевую роль и задал тон матчу. Я говорю ему “браво”, он поразил меня.

Не хотелось, чтобы этот матч заканчивался. Как только он [Ямаль] касается мяча, что-то происходит. Мы не должны бояться наивысших похвал и сравнений. Мы имеем дело с гением, его тренер и соперники тоже так считают. Такова реальность. Мы должны сравнивать его с Месси, лучшим игроком в мировом футболе и, возможно, лучшим игроком в истории. Мы говорим о гениях«, — сказал бывший полузащитник “ПСЖ”.

Великая перестрелка Ямаля и Думфриса. «Барса» и «Интер» по-разному раскрывали лидеров.