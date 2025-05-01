Роналд де Бур: «Ямаль лучше Месси в его 17 лет, но Лео остается лучшим из тех, кого я видел. Он играл на невероятном уровне 10−13 лет — сможет ли так Ламин?»

Люди все время говорят: «Слушай, а зачем он красит волосы?» Я никогда не осуждаю людей за то, что они делают, потому что сперва их нужно узнать получше, а я не знаю Ламина как человека. Так что пусть делает то, что хочет, он кажется скромным парнем, который не боится получить мяч. Всякий раз, когда он теряет мяч, он предпринимает новую попытку.