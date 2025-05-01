Роналд де Бур: «Ямаль лучше Месси в его 17 лет, но Лео остается лучшим из тех, кого я видел. Он играл на невероятном уровне 10−13 лет — сможет ли так Ламин?»

«Уэсли Снейдер получил вчера сообщение от Хенка тен Кате, бывшего помощника Франка Райкарда. Месси дебютировал под руководством Райкарда в матче с “Эспаньолом”, и тен Кате отметил, что Ямаль в этом возрасте лучше, чем Месси. Месси по-настоящему заиграл, когда ему был 21 год, так что на данный момент Ламин добился большего и играет лучше, чем Месси в его 16, 17, 18 лет.
Единственное отличие для меня заключается в стабильности. Месси играл на невероятном уровне 10, 12, 13 лет. Способен ли Ламин на это? Способен ли он оставаться голодным, здоровым? Способен ли он не витать в облаках?
Люди все время говорят: «Слушай, а зачем он красит волосы?» Я никогда не осуждаю людей за то, что они делают, потому что сперва их нужно узнать получше, а я не знаю Ламина как человека. Так что пусть делает то, что хочет, он кажется скромным парнем, который не боится получить мяч. Всякий раз, когда он теряет мяч, он предпринимает новую попытку.
Он представляет собой настоящую угрозу в каждом матче, так что он уже лучше Месси в этом возрасте, но Месси для меня остается лучшим из тех, кого я видел«, — заявил бывший полузащитник “Барселоны”.