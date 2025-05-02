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Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет

2 мая бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм отмечает свой день рождения. У иконы стиля от мира футбола сегодня юбилей, ему исполнилось 50 лет.

Источник: AP 2024

В своей карьеры Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Он победитель Лиги чемпионов (1999), шестикратный чемпион АПЛ, двукратный обладатель Кубка Англии, чемпион Испании, двукратный чемпион MLS и чемпион Франции. Дэвид является офицером Ордена Британской империи. Владеет клубом MLS «Интер Майами».

Бекхэм женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм. Пара имеет троих сыновей — Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида — и дочь Харпер Севен.