Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет

В своей карьеры Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Он победитель Лиги чемпионов (1999), шестикратный чемпион АПЛ, двукратный обладатель Кубка Англии, чемпион Испании, двукратный чемпион MLS и чемпион Франции. Дэвид является офицером Ордена Британской империи. Владеет клубом MLS «Интер Майами».
Бекхэм женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм. Пара имеет троих сыновей — Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида — и дочь Харпер Севен.