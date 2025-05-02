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Бывшей жене Сафонова отказали в возбуждении на футболиста уголовного дела

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении вратаря ПСЖ Матвея Сафонова после обращения его бывшей жены Анастасии, сообщает Sport Baza.

Источник: Reuters

14 апреля экс-супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

По информации источника, в ФССП провели проверку и выявили, что Сафонов исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

По версии адвокатов вратаря, Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022−2024 годы.

Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и 6 раз сыграв на ноль.