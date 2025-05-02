«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Китая

Интересно, что для «Шанхай Шэньхуа» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда набрала 23 очка за 10 матчей (7 побед, 2 ничьих, 1 поражение) и до этой встречи возглавляла турнирную таблицу чемпионата Китая.