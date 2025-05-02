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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Китая

Сегодня, 2 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Китая по футболу, в котором встретились Чэнду Жунчэн и Шанхай Шэньхуа, который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Чэнду Феникс Маунтен Спортс Парк» в Чэнду. «Шанхай» Слуцкого потерпел поражение со счётом 0:1.

Единственный гол на 27-й минуте игры забил нападающий «Чэнду» Ромуло. Его гол принёс хозяевам минимальную победу. На 90+5-й минуте был удалён нападающий гостей Жоау Карлуш.

Интересно, что для «Шанхай Шэньхуа» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда набрала 23 очка за 10 матчей (7 побед, 2 ничьих, 1 поражение) и до этой встречи возглавляла турнирную таблицу чемпионата Китая.