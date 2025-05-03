Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов АФК, обыграв в финале «Кавасаки Фронтале»

Завершился финальный матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и японский клуб «Кавасаки Фронтале».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джедда (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Аль-Ахли» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Отличился бразильский вингер «Аль-Ахли» Вендерсон Галено. На 42-й минуте полузащитник Франк Кессье удвоил преимущество своей команды. В обоих случаях автором результативной передачи становился экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Отметим, что в полуфинале «Кавасаки Фронтале» обыграли «Аль-Наср» (3:2) Криштиану Роналду, а «Аль-Ахли» оказались сильнее «Аль-Хиляля» (3:1).