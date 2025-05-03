«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов АФК, обыграв в финале «Кавасаки Фронтале»

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Отличился бразильский вингер «Аль-Ахли» Вендерсон Галено. На 42-й минуте полузащитник Франк Кессье удвоил преимущество своей команды. В обоих случаях автором результативной передачи становился экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино.