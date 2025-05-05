Энрике о 2:1 с «Пари НН»: «Так проявляется чемпионский характер. “Зенит” будет бороться до последних минут последнего тура — хотим победой завершить важный год»

— Конечно, мы будем бороться до последних минут последнего тура. Понимаем, что это сложно, впереди тяжелые соперники. Но это очень важный год для «Зенита». Очень хочется завершить сезон победой, подарить титул клубу, городу, болельщикам. Будем делать все возможное для этого, — сказал полузащитник «Зенита».