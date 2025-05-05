Семак о том, почему не поменял Соболева: «Чуйка уберегла, рад за Сашу. Когда столько давления на игрока, ему иногда это мешает в реализации моментов»

— В очередной раз эксперты признали лучшим в «Зените» Луиса Энрике. Хотя сегодня, скажем так, ему уделили повышенное внимание — как правило, два, а то и три игрока встречали его вблизи штрафной. Согласны ли вы с мнением экспертов, или его будут признавать лучшим всегда, независимо от того, как он сыграл?