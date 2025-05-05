Семак о том, почему не поменял Соболева: «Чуйка уберегла, рад за Сашу. Когда столько давления на игрока, ему иногда это мешает в реализации моментов»

— После первого тайма многие ждали замены Соболева. Скажите, какая тренерская чуйка уберегла вас от этого решения?
— Какая-то уберегла, да. Я смотрел по первому тайму… Несмотря на то, что реализация все-таки хромала, все равно его желание находиться в этом месте… Плюс нам нужно было усиливать давление, а он игрок габаритный.
Понятно было, что «Пари НН» будут низко обороняться. Естественно, не было большого смысла менять большого игрока в штрафной площади при той игре, которая складывалась для нас, учитывая очень низкую оборону «Пари НН», вскрывать ее не так просто.
Тем не менее, конечно, рад и за Сашу, и за команду, что смогли победить сегодня.
— Сергей Богданович, нельзя не задать вопрос, почему команда с таким трудом включается на полную мощность в матчах, которые так важны? Уже финишная прямая, а заиграл «Зенит» агрессивно и по-настоящему только во втором тайме.
— Я не думаю, что во втором тайме. И в первом тайме тоже достаточно моментов было, нужно было просто забивать. Как я уже сказал, моменты были, их было достаточно для того, чтобы забить.
Учитывая плотность обороны соперника — и количеством оборонялись, и качеством — я думаю, что не нужно ошибаться и нужно реализовывать свои моменты. Тогда бы игра сложилась по-другому.
А так я думаю, что не нужно рассматривать матчи сквозь призму исключительно результата на табло. Сама игра проходила с огромнейшим преимуществом. И эта игра, и предыдущая. Я думаю, что такие матчи будут у нас до конца сезона. Это абсолютно нормально, что команды стараются.
Если посмотрите на последние три тура, только одна игра, которая закончилась крупной победой — «Локомотива» над «Пари НН». И то удаление очень сильно повлияло на ход матча, естественно. Остальные все матчи проходят очень сложно. Каждая команда решает свои задачи, и легких игр не бывает.
— Чем вы объясняете такой низкий КПД реализации голевых моментов у Соболева, и как он отреагировал на замену после дубля?
— Во-первых, на замену отреагировал хорошо, потому что у него уже ноги судорогами сводились. Естественно, нужно было его менять и выпускать более свежего игрока — это раз.
А что касается КПД, можно говорить все, что угодно, что нужно тренироваться, но это, опять же, для форвардов, эффект уверенности и спокойствия, хладнокровия. Когда столько давления на игрока, конечно, ему иногда излишнее давление мешает в реализации тех моментов, которые есть.
У нас и в прошлом году были определенные сложности, когда наши форварды — на тот момент Матео Кассьерра и Ваня Сергеев — перестали забивать, и, естественно, матчи по-другому складывались. Команда создает моменты, но реализация, к сожалению, пока так. Иногда получается реализовывать на хорошем уровне, иногда не очень.
Сегодня не получилось те моменты, которые были, реализовать. Игра была очень нервная до финального свистка, к сожалению для нас.
— В очередной раз эксперты признали лучшим в «Зените» Луиса Энрике. Хотя сегодня, скажем так, ему уделили повышенное внимание — как правило, два, а то и три игрока встречали его вблизи штрафной. Согласны ли вы с мнением экспертов, или его будут признавать лучшим всегда, независимо от того, как он сыграл?
— Нет, безусловно, он хорошо сыграл. Но что касается моего мнения, тот же Саша Соболев тоже заслужил забил очень важные мячи.
А касаемо Луиса, конечно, он старается, очень много обыгрывает, обостряет. Конечно, думаю, сегодня было из кого выбирать, скажем так. Иногда это однозначный выбор, иногда неоднозначный. Здесь вопрос к тем, кто выбирает, по каким качествам, что более важно.
Как и красивые мячи — как их выбирать: за исполнение или за удачу, как он красиво залетает. То есть, здесь всегда будут определенные дискуссии на сей счет. Поэтому этот вопрос к тем, что оценивает ребят и выбирает лучшего игрока, — сказал главный тренер «Зенита» Семак.