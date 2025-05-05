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Палмер о голе «Ливерпулю» с пенальти: «Я не забивал три месяца, но это лишь мотивирует меня. В соцсетях полно идиотов, не обращаю на них внимания»

В 35-м туре АПЛ «Челси» победил со счетом 3:1. Палмер реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время и прервал 18-матчевую серию без голов, длившуюся с января.

Источник: Спортс"

"Мы были хороши как команда. Они не просто так стали чемпионами, но мы проявили желание. Я чувствовал себя нормально. Конечно, такое случается — я не забивал три месяца, но это лишь придает мне сил и мотивации делать больше для себя и для команды.

В наши дни в социальных сетях полно идиотов. Я не обращаю на них внимания. Сегодня я забил и счастлив, но это лишь один гол, и я должен продолжать совершенствоваться и пытаться достичь новых высот. Можно сказать, что вы подводите команду, создавая моменты и не реализуя их.

В любом случае, я чувствую, что силен духом. Я горжусь тем, что помогаю команде, и несчастен, если не делаю этого«, — сказал полузащитник “Челси” в интервью Sky Sports.