Егор Титов: «Пожелаю “Краснодару” стать чемпионом, команда заслужила. У меня есть симпатии к господину Галицкому, человек вкладывает средства в клуб, в город»

— Я не фанат «Зенита» и не болельщик «Краснодара». У меня есть симпатии к господину Галицкому. Человек, который сделал сам эту команду и вкладывает средства в клуб, в город. Я уверен, что он продолжит это делать. И это все знают, болельщики понимают. Поэтому чисто с этой точки зрения, что команда заслужила, я пожелаю, чтобы чемпионом стал «Краснодар».