Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Не знаю, встает ли Карло на рассвете, чтобы посмотреть матчи бразильского чемпионата. Он расставит фигуры, которые знает — тех, кто играет в Европе»

"Наша сегодняшняя реальность такова, что у нас нет тренера, и нам нужен тренер для сборной Бразилии. Мог бы Анчелотти стать этим тренером? Да, мог бы. Тренером, который внезапно расставит все по своим местам. Но он расставит фигуры в нужном месте и в нужное время, те фигуры, которые он знает. Фигуры, которые играют у него в Европе. Если бы он стал тренером сборной Бразилии, и ему понадобился бы Кафу, то Кафу всегда был бы доступен, без тени сомнения.