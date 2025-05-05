Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Не знаю, встает ли Карло на рассвете, чтобы посмотреть матчи бразильского чемпионата. Он расставит фигуры, которые знает — тех, кто играет в Европе»

"Наша сегодняшняя реальность такова, что у нас нет тренера, и нам нужен тренер для сборной Бразилии. Мог бы Анчелотти стать этим тренером? Да, мог бы. Тренером, который внезапно расставит все по своим местам. Но он расставит фигуры в нужном месте и в нужное время, те фигуры, которые он знает. Фигуры, которые играют у него в Европе. Если бы он стал тренером сборной Бразилии, и ему понадобился бы Кафу, то Кафу всегда был бы доступен, без тени сомнения.
В заключение моих рассуждений — я не знаю, смотрит ли Анчелотти матчи чемпионата Бразилии. Я не знаю, просыпается ли он на рассвете, чтобы посмотреть, например, матч «Фламенго» — «Коринтианс», не знаю, просыпается ли он, чтобы посмотреть «Сан-Паулу» — «Палмейрас»… Я не знаю, в курсе ли он того, что на самом деле происходит в бразильском футболе.
Люди говорят: «Но Анчелотти был бы хорош, потому что он знает парней, которые играют в Европе». Но как насчет парней, которые играют в Бразилии? Игроков, которые выделяются здесь?" — сказал бывший игрок сборной Бразилии в интервью ESPN.