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Семак об отставании в 4 очка: «Здесь не от “Зенита” зависит, а от команд, которые играют против “Краснодара”. Верим и надеемся, что у нас будет возможность включиться в борьбу

За три тура до конца сезона в Мир РПЛ клуб из Краснодара опережает петербуржцев на четыре очка.

Источник: Спортс"

— Надеетесь ли вы на потери очков у конкурента, и что вам показывает ваша чуйка, кто может помочь «Зениту»: ЦСКА, «Динамо», «Оренбург»? От кого вы прежде всего ждете?

— Здесь ситуация простая. Мы должны исходить из того, что нам нужно. Для того, чтобы сохранять надежду, нам нужно побеждать. А дальше что делать… Посмотрим.

Конечно, мы верим и надеемся, что у нас все-таки будет возможность реально включиться в борьбу, и что борьба будет до последнего тура. Но для начала нам нужно не терять свои очки, а дальше посмотрим.

Я думаю, здесь не от нас это зависит, а зависит от команд, которые будут играть против «Краснодара». Естественно, самый важный аспект сохранения надежды — это мы сами, — сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Семак о судействе в матчах «Краснодара» и «Зенита»: «Я в полном недоумении — аналогичные моменты трактуются по-разному. Тормена наступил на Гонду акцентированно, не понимаю многих решений».

«Краснодар» чемпион на 76%. Как стать уже в следующем туре?