Тудор об 1:1 с «Болоньей: “Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело. С учетом травм и дисквалификаций “Ювентус” провел хороший матч”

«Мы готовились к матчу иначе, чем обычно — со схемой 3−5−2, стараясь находить свободные зоны, вступать в единоборства. Мы знали, что у этой “Болоньи” особый стиль, над которым работали несколько лет. Их футбол подпитывается энтузиазмом, особенно на домашнем стадионе, и это заставило меня выбрать именно такой план на игру.