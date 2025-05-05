Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело играть. С учетом всех проблем — травм, дисквалификаций — мы провели хороший матч«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в интервью DAZN.
Тудор об 1:1 с «Болоньей: “Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело. С учетом травм и дисквалификаций “Ювентус” провел хороший матч”
«Мы готовились к матчу иначе, чем обычно — со схемой 3−5−2, стараясь находить свободные зоны, вступать в единоборства. Мы знали, что у этой “Болоньи” особый стиль, над которым работали несколько лет. Их футбол подпитывается энтузиазмом, особенно на домашнем стадионе, и это заставило меня выбрать именно такой план на игру.