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Тудор об 1:1 с «Болоньей: “Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело. С учетом травм и дисквалификаций “Ювентус” провел хороший матч”

«Мы готовились к матчу иначе, чем обычно — со схемой 3−5−2, стараясь находить свободные зоны, вступать в единоборства. Мы знали, что у этой “Болоньи” особый стиль, над которым работали несколько лет. Их футбол подпитывается энтузиазмом, особенно на домашнем стадионе, и это заставило меня выбрать именно такой план на игру.

Источник: Спортс"

Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело играть. С учетом всех проблем — травм, дисквалификаций — мы провели хороший матч«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в интервью DAZN.