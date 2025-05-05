Президент «Урала» об арбитрах: «Будем писать в УЕФА, ФИФА, во все инстанции. Должны судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально?»

На 90-й минуте форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (работал Анатолий Жабченко — Спортс«“). Перед голом нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной, поэтому после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник “Родины” Пап Гуйе не реализовал 11-метровый удар, но добил мяч в сетку после сейва Александра Селихова.
За три тура до конца чемпионата «Урал» занимает 5-е место в таблице, «Родина» — 7-е.
"Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-лиге, раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас.
То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то еще что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются, и не хочется работать.
Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально?
Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются«, — заявил президент “Урала” Григорий Иванов.
ВАР-драма «Урала»: пенальти в свои вместо победного гола на 90-й. Все ли честно?