Адиев об 1:1 с «Ростовом»: «Победа была бы закономерна. Игра “Химок” становится крепче, но надо добавлять»

— Чего не хватило для того, чтобы забить второй гол?
— Бывают игры, где создаешь моменты, а мяч не лезет в ворота. У них один шанс — и Осипенко забил.
— Ожидали, что вы будете доминировать?
— Мы делаем свое дело. Наша игра становится крепче, но надо добавлять.
— Есть ощущение, что команде где‑то не везет?
— Я не имею права говорить о невезении. Как тренер я должен сделать так, чтобы команда забивала.
— Что скажете про следующий матч с «Оренбургом»?
— Для них это будет принципиальный матч, они в зоне стыков. Нам тоже нужны очки.
— Команды, которые внизу таблицы, опаснее лидеров?
— Нам некуда отступать. Надо цепляться за очки. Нужны победы в последних трех играх, — сказал и.о. тренера «Химок».