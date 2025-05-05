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Адиев об 1:1 с «Ростовом»: «Победа была бы закономерна. Игра “Химок” становится крепче, но надо добавлять»

— Я считаю, что был хороший матч. В предыдущих играх мы теряли интенсивность, сейчас улучшили. Победа была бы закономерна, но какой счет на табло, так это и закономерно.

Источник: Спортс"

— Чего не хватило для того, чтобы забить второй гол?

— Бывают игры, где создаешь моменты, а мяч не лезет в ворота. У них один шанс — и Осипенко забил.

— Ожидали, что вы будете доминировать?

— Мы делаем свое дело. Наша игра становится крепче, но надо добавлять.

— Есть ощущение, что команде где‑то не везет?

— Я не имею права говорить о невезении. Как тренер я должен сделать так, чтобы команда забивала.

— Что скажете про следующий матч с «Оренбургом»?

— Для них это будет принципиальный матч, они в зоне стыков. Нам тоже нужны очки.

— Команды, которые внизу таблицы, опаснее лидеров?

— Нам некуда отступать. Надо цепляться за очки. Нужны победы в последних трех играх, — сказал и.о. тренера «Химок».