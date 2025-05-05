Андрей Мостовой о судействе: «Не самая сильная сторона в российском футболе. Отношусь спокойно. Ну, ошибки и ошибки»

«Да все как обычно. Это сейчас не самая сильная наша сторона в российском футболе. Поэтому спокойно отношусь. Ну, ошибки и ошибки», — сказал Андрей Мостовой.
Соболев дублем спас интригу! Камбэк «Зенита» его имени.
Полузащитник «Зенита» выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1), который обслуживал арбитр Сергей Карасев.
«Да все как обычно. Это сейчас не самая сильная наша сторона в российском футболе. Поэтому спокойно отношусь. Ну, ошибки и ошибки», — сказал Андрей Мостовой.
Соболев дублем спас интригу! Камбэк «Зенита» его имени.